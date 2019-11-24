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Milletvekili Tutdere, öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi

İHA

Milletvekili Tutdere, öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, öğretmenlerin sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.
Nitelikli bir eğitim sisteminin ülkelerin özgürlük ve bağımsızlığının teminatı, kalkınma yarışında öne geçmenin, fırsat eşitliğini sağlamanın temel yolu olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, “Eğitimin asli unsuru ise öğretmendir. Büyük Atatürk’ün başöğretmenliği kabul ettiği günün öğretmenler günü olarak kutlanması, ülkemizin öğretmenlere ve eğitime verdiği önemi gösteren bir simgedir. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve geleceğimizin mimarı olan öğretmenler en iyi koşullara sahip olmadan, ülkemizin eğitim sistemi hak ettiği seviyeye çıkamaz. Bugün ne yazık ki, öğretmenlerimizin içinde bulunduğu koşullar bu temel gerçeklere uygun değil. Öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırının altında ücret alıyor; ekonomik nedenlerden dolayı sağlık sorunları yaşıyor, aile hayatları etkileniyor. Hükumetin uyguladığı baskı politikaları da öğretmenlerin yaşamlarını ağırlaştırmış durumda. Türk EğitimSen'in yaptırdığı ve 7 bin öğretmenin katıldığı bir anketle öğretmenlerin sorunları tespit edildi. Tablo öğretmenlerin umutsuz, mutsuz ve borçlu olduğunu ortaya koyuyor. OHAL döneminde binlerce öğretmen anayasal bir hak olan sendika üyeliği nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı veya açığa alındı. On binlerce öğretmenin lisansı iptal edildi. Hukuk devletinin temel ilkeleri gözetilmeksizin yapılan keyfi uygulamalarla eğitim sektörü ağır bir darbe aldı. Atanmayan öğretmenler de karşımızda önemli bir sorun. Yanlış eğitim politikaları nedeniyle, binlerce yetişmiş öğretmen öğrencilerinden, yüzbinlerce öğrenci de hak ettikleri nitelikteki öğretmenden mahrum durumda. 140 bini aşan öğretmen açığı kapatılamıyor. Öte yandan eğitim kamusal bir hizmetken ve kamu eliyle yürütülmek zorundayken, göz göre göre özelleştiriliyor. Öğretmenler de öğrenciler de ya özel okullara ya da dini nitelikli okullara mecbur ediliyor. Bugün Türkiye üniversitelerinde özgürce bilimsel bilgi üretmek, hakikati aramak, sanat ve felsefe üretmek ise açıkça yasaktır. Türkiye’de üniversiteden, akademiden, eleştirel ve özgür düşünceden bahsetmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle atanmayan öğretmenlerimizin bir an önce öğrencilerine kavuşmasını, ve aynı zamanda daha fazla çocuğumuzun eğitim hayatına katılabilmesi için çalışmaya devam edeceğimizi belirtiyor. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN

24 Kasım 2019 Pazar

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