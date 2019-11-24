Rektör Turgut, Öğretmenler Gününü kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Eğitim ve öğretim çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen, insanı değerli kılan, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir sürecin olduğunu söyleyen Rektör Turgut, “Bu süreç, memleketini ve milletini sahiplenecek evlatlarımızı yetiştirecek, onlara bu değerleri aşılayacak ve yol gösterecek öğretmenlerimizle güçlü yarınlara ulaşabilecektir. Ülkemiz için daima umut ve dinamizm kaynağı, istikbale güvenle bakan bir gençliğin varlığıdır. Her zaman övündüğümüz, gurur duyduğumuz bu gençliği, adeta bir fidanın büyümesini beklemek gibi sabır ile büyük bir gayret ve özveri ile ilmik ilmik dokuyarak öğretmen yetiştirir. İnsan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, idealizmlerini asla kaybetmeyen, dünyadaki gelişmelere bigane kalmayan öğretmenlerimiz sayesinde bu ülkenin geleceği çok daha aydınlık olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu onurlu günde, Başöğretmen Atatürk’ün öğretmenlere yüklediği bu sorumluluğun ve değerin bilincinde olan, muasır medeniyetler hedefimize ulaşmamızı sağlamak için, ülkemizin her köşesinde hiçbir şekilde yılmadan, yorulmadan, bu kutsal görevi özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin, öğretmen adayı öğrencilerimizin ve bilimsel araştırmalar yaparak çağdaş bir dünya için çalışan Üniversitemiz öğretim üyelerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Ayrıca, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete göç etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:44

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