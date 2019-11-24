Polis, 3 bin 134 kişinin kimlik kontrolünü yaptı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 134 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan huzur uygulaması kapsamında 3 bin 134 kişinin GBT sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri aynı zamanda kontrol ettiği 534 araçtan 3 araca işlem yaparak trafikten men ederken 2 sürücünün ise ehliyetlerine el koydu. Aynı zamanda kontrol edilen 123 umuma açık iş yeri kontrollerinde iş yeri ruhsatı bulunmayan 1 iş yerine ise işlem gerçekleştirildi.

Huzur uygulamalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.

ADIYAMAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:44

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