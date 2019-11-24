Adıyaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

Adıyaman’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Adıyaman’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Adıyaman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Yapılan törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, sendika ve dernek temsilcileri katıldı.

Törende, Müdür Ahmet Alagöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumu sonrasında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

ADIYAMAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:44

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