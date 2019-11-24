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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kampanya yapıp arkadaşları için akülü sandalye aldılar

DHA

ADIYAMAN'da üniversite öğrencileri, bedensel engelli sınıf arkadaşlarına kendi aralarında topladıkları 8 bin lira ile akülü tekerlekli sandalye alarak hediye etti. Bununla yetinmeyen öğrenciler 250 bin mavi kapak toplayarak engellilere tekerlekli sandalye almak için kampanya başlattı.

ADIYAMAN'da üniversite öğrencileri, bedensel engelli sınıf arkadaşlarına kendi aralarında topladıkları 8 bin lira ile akülü tekerlekli sandalye alarak hediye etti. Bununla yetinmeyen öğrenciler 250 bin mavi kapak toplayarak engellilere tekerlekli sandalye almak için kampanya başlattı.
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri, manüel tekerlekli sandalye kullanan sınıf arkadaşı Faruk Bünyamin Çalım için kendi aralarında topladığı 8 bin lira ile akülü tekerlekli sandalye aldı. Öğrenciler 250 bin de mavi kapak toplayarak engellilere tekerlekli sandalye almak için kampanya başlattı.
'PROJELERİNİ DEVAM ETTİRECEKLER'
Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim üyelerinden Doktor Öğretim Üyesi Sebil Azırak, öğrencilerinin gurur duydukları bir projeye imza attıklarını belirtti. Öğrencilerin akülü sandalye finansmanını kendi imkânları ile yaptıklarını ifade eden Azırak, "Akülü tekerlekli sandalyenin maliyeti 8 bin lira. Ailelerinden arkadaşlarından, hem de bazı esnaflardan destek alarak bu projeyi hayata geçirmişler. Üniversitede Yaşam Kültürü dersinde proje yapan öğrencilerimiz, 'hocam biz bunu artık hayatımıza bir misyon olarak kabul ediyoruz ve bu şekilde devam ettireceğiz' şeklinde ifade ediyorlar. Burada öğrencilerimiz arkadaşlarının durumunu gördükleri için mavi kapakların toplanmasını beklemeden, kendileri kaynaklarını finanse etmişler. Ancak, her ay düzenli bir şekilde mavi kapak toplayarak engelli vatandaşlarımıza yardımcı olma hususunda bu şekilde çalışmalarını sürdürerek bu projelerini devam ettirecekler" dedi.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Sayad Kocahan ise öğrencilerin duyarlı davranışlarından ötürü mutlu olduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz daha yolun başındayken üniversitede sadece eğitimin değil aynı zamana güzel şeylere güzel tohumlar atabilmenin, güzel etkinlikte bulunmanın bir eseri ve örneğidir. Bizim öğrencilerimiz gerçekten bu etkinliği yapmakla güzel bir örnek olmuşlardır. Bu güzellikler hocalarımızın omuz vermesinin, rehberlik etmesinin yanında ailelerimizin, anne babalarımızın da eseridir. Bizler öğrencilerimizdeki güzelliklerin, iyiliklerin ortaya çıkması için fırsat oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de bu olayda olduğu gibi güzel işler yaparak özünde duyarlı olduklarını kanıtlamışlardır. Dersimizin hocası Doktor Öğretim Üyesi Sebile Azırak´a ve öğrencilerimize bu örnek ve duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'250 BİNE YAKIN MAVİ KAPAK TOPLADIK'
Tıbbi Laboratuar Teknikleri Bölümü Öğrencisi Recep Doğan ise projeye bir hocalarının önerisi ile başladıklarını dile getirerek şunları dedi:
"Sosyal proje adı altında hocamızın bir önerisi ile başladık. Aklımıza ilk olarak arkadaşımız Bünyamin geldi. Sınıf arkadaşımız hem de genç bir arkadaşımız olduğu için onun hayatını kolaylaştıralım dedik. Sonra arkadaşlarımız arasında konuştuk ve böyle bir proje düşündük. Bir hafta içerisinde çok güzel olumlu dönüşler aldık. 250 bine yakın mavi kapak topladık, aynı zamanda çevremizdeki akrabalarımızdan yardımlar aldık. Toplumumuz sanki bu projeyi bekliyormuş gibi gerçekten güzel tepkiler aldık. Bunun üzerine biz de bu projeyi sadece Bünyamin kardeşimizle sınırlandırmayıp başka arkadaşlarımıza da ulaşmak istedik. Şu an Bünyamin´in hayatını biraz daha kolaylaştırdık şükür, onun dışında başka arkadaşlarımıza da yardım etmeye çalışıyoruz. Mavi kapak kampanyamızı devam ettiriyoruz."
'ZİHİNDE ENGELLİ OLMAMAK ÖNEMLİ'
Arkadaşlarının kendisine hediye ettiği akülü tekerlekli sandalye ile hayatının daha kolaylaştığını söyleyen Bünyamin Çalım da projeye destek verenlere teşekkür etti. Çalım şunları söyledi:
"Benim için önemli olan bedensel engelli olmak değil, zihinde engelli olmamak önemli. İnsanlar düşünce bağlamında dar alanlara sıkışıp kalmasın, beden hiç önemli değil. Bununda çok büyük bir örneği var. Bedensel engelli olup topluma çok güzel örnek olan insanlar var. İnşallah bende bunlardan biri olabilirim. "Hiç haberim yoktu. Arkadaşlar ile geziyoruz ama bana sürekli işimiz var diye gidiyorlardı. Ben bir şeyler var diye hissediyordum ama anlayamamıştım. Bir gün dışarı çıkalım çay içelim dediler yağmur yağıyordu o günde. İçeriye girdiğimde kutlama hazırlamışlar, akülü araba almışlar. Arkadaşlarımın bu düşüncelerinden dolayı şok olmuştum. Tabi onların kalplerinin temiz olması beni çok mutlu etti. İçlerindeki o güzel duygular beni çok sevindirdi. En azından insanlığın ölmediğini insanların hala temiz kalpli olduğunu gördüm. O zaman tabi arkadaşlarım sağ olsunlar engelli birey yoktur sadece ona yardım etmeyen onun imkânlarını kısıtlayan kişiler ve toplum vardır düşüncesi ile benim engelimi mümkün mertebe azaltmaya çalıştırlar. Tabi buradaki gaye sadece ben değil birçoklarına ulaşması ki;  inşallah ulaşacaklardır. Böyle temiz kalpli insanlar olduğu müddetçe her zaman için iyilik var olacaktır. Onlara çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar."

ADIYAMAN

24 Kasım 2019 Pazar

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