Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Küçük Sanayi Sitesinden şehir merkezine gitmekte olan Çetin Alınak idaresindeki 27 PE 403 plakalı motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 27 FV 213 plakalı otomobil otogar yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Çetin Alınak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:44

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