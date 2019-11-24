Adıyaman 1954 Spor:7- Elbistan Spor: 0

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Elbistan Spor’u 70 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Elbistan Spor’u evinde ağırladı.

Maçın 5. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Tayfun Karadağ’ın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 10 öne geçti. Maçın 7. ve 15. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Halil Akhan’ın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 30 oldu. Kendi sahasında üstünlük sağlayan Adıyaman 1954 Spor, maçın 30. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Tugay Komşu’nun attığı gol ile maç 40 oldu. Oldukça çekişmeli geçen maçın 40. Dakikasında Elbistan Spor oyuncusu Mehmet Doğan’ın yanlışlıkla topu kendi kalesine atmasıyla maç 50 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 50 tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Emre Aydoğan’ın 55. Dakikada attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 60 üstünlüğünü devam ettirdi. Maçın 75. Dakikasında Fahri Eren Pamuk’un attığı gol ile maç 70 oldu. 2 Dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol olmayınca maç 70 bitti.

Maçı, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi.

ADIYAMAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:18

YATSI 18:38

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