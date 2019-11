Milletvekili Tutdere: “Geleneksel tütün satışı yapanlara baskın yapılıyor”

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan Süleyman Soylu’ya polislik sınavlarındaki objektiflik kriterlerinin gözden geçirilmesi için çağrıda bulunup, tütün satıcılarına yapılan baskılara değinerek açıklamalarda bulundu.

Tütüncülere yapılan baskınların durdurulması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Hatay başta olmak üzere, Türkiye'nin değişik bölgelerinde üretilen ve geleneksel anlamda üretimi, satışı yapılan sarmalık tütünle ilgili birkaç hususu belirtmek istiyorum. Adıyaman'da yapmış olduğunuz ziyaret kapsamında tütüne yönelik size yöneltilen bir soruya aynen şu cevabı vermiştiniz, belki siz de hatırlarsınız, ‘Ben tütüncünün çilesini, cefasını çok iyi bilirim. Tütüncünün, tütünün bin bir emekle, ne büyük zahmetle üretildiğini en iyi bilenlerden biriyim dediniz ve o konuşmanızdan sonra Adıyaman'daki bütün tütüncüler, bütün tütün üreticileri gerçekten umutlanmıştı. Ancak bugün tabloya bakıldığında geleneksel anlamda üretimi, satışı yapılan bu tütüne yönelik özellikle jandarma ve polis tarafından Türkiye'nin her tarafında çok ciddi baskınlar yapılıyor. İstanbul'da son bir haftada tütün satan, özellikle Adıyaman tütünü satan adreslere operasyonlar yapıldı, tütünlere el konuluyor, tütün satan üreticiler, tütün satan kişiler saatlerce gözaltında tutuluyor ve kendileri hakkında yüksek oranda idari para cezaları öngörülüyor. Daha bugün Adıyaman'dan gelen bir kargo aracında Tarsus sınırında, yine yol kontrolü sırasında tütünlere el konuldu, sabahtan beri birtakım görüşmeler gerçekleştirdik, ancak sonucun ne olacağı daha belli değil. Türkiye'nin her tarafında şu anda bu yerli ve milli olan, yüz yıldan beri bu topraklarda yetiştirilen bir ürün tütün. Bu ürüne yönelik bakanlığınızın, özellikle jandarmanın, polisin bu uygulamaları bütün tütüncülerde gerçekten büyük bir üzüntü oluşturmaktadır. İnsanların kendi çocuklarıyla, eşiyle birlikte ürettikleri ve satarak çocuklarının harçlığını karşıladıkları, askerdeki Mehmetçik'in harçlığını gönderdiği, okuldaki öğrencinin harçlığını gönderdiği bu ürüne böyle bir zulmün uygulanmasını anlamak gerçekten çok zor.

Şu anda Türkiye'nin her tarafında özellikle yurt dışından getirilen tütünler çok fazla. İşte, onlardan bazıları Yunan tütünü, Amerikan tütünü, kaçak sigaralar, her tarafta satılıyor, bunlara sanki göz yumuluyor ancak tütün görülen yerlerde çok ciddi anlamda baskı var. Biz artık bakanlığınız tarafından bu iki şeyin birbirinden ayırt edilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

ADIYAMAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:18

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.