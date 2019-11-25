Kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün açık arazide kaybolan koyunlar, bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, kendisine ait koyun sürüsünü otlatmak amacıyla merkeze bağlı Boztepe Köyü yakınlarında araziye bırakan A.K., geri döndüğünde koyunlarını bıraktığı yerde bulamadı. Durum üzerine A.K., jandarma ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Önceki gün meydana gelen olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri belirtilen bölge ve çevresinde araştırmalar yaptı. 13 adet koyun yapılan araştırmaların ardından boş arazi içerisinde jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

ADIYAMAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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