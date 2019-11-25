Hafif ticari araç ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Günaydın Caddesi üzerinde Ali Kütük idaresindeki 02 HD 824 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Ersaran idaresindeki bisiklet çarpıştı. Yaşanılan kazada, bisiklette bulunan sürücü Mustafa Ersaran ile torunu Harun Sinan Konut yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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