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Adıyaman'da Kitap Günleri fuarının açılışı yapıldı

İHA

Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri fuarı resmi açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Adıyaman'da Kitap Günleri fuarının açılışı yapıldı

Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri fuarı resmi açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.
100’den fazla yazarın ve 44 yayın evinin katılımıyla gerçekleştirilen Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri düzenlenen resmi açılışla kitapseverlere kapılarını açtı.
Adıyaman Belediyesi tarafından, Adıyaman Valiliği bahçesinde kurulan çadırda gerçekleştirilen Kitap Günlerinin açılış programına Vali Yardımcısı Bekir Deveci, Belediye Meclis Üyesi Demirhan Seçilmiş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Müftü Mehmet Taşçı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, STK temsilcileri ve kitapseverler katıldı. 1 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Adıyaman Belediyesi Kitap Günlerinin açılış kurdelesini kesen il protokolü, daha sonra stantları gezerek yazarlarla sohbet etti.
Gerçekleştirilen açılış sonrası Adıyaman Belediyesi Kitap Günleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Adıyamanlı yazarlardan Sırrı Özbek, Adıyaman’da böyle bir etkinliğin organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da geniş kapsamlı kitap günlerine katılım sağlarız” dedi. İstanbul’dan Adıyaman’a gelen yazarlardan Ahmet Turgut ise daha önce defalarca geldiği Adıyaman’a bir kez daha gelmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Böyle güzel bir organizasyonda Adıyamanlılarla bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu tür etkinlikler, özellikle genç kardeşlerimizin, ev hanımlarımızın ve geleneksel anlamda kitapla buluşması sıkıntılı olan kesimlerin kitapla buluşabilmesi adına çok önemlidir. Bu anlamda organizasyonun verimli ve bereketli geçmesini diliyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN

25 Kasım 2019 Pazartesi

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