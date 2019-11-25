Başkan Kılınç’tan, kadına yönelik şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlandı.

Yaşam felsefesinde kadınların yerinin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, “Yüce dinimizin öncesi ve sonrasında bu durum daha da netlik kazanmıştır. Kadınlar yüce dinimiz İslam’ın getirdiği kurallar neticesinde değer bulan kadınlar için günümüz yasalarında da gerekli tedbirler alınmıştır. Kadına şiddete neden olan etkenlerin durdurulması veya karşısına geçilmesi herkesin ve her kesimin görevi olmalıdır. Siyasi iktidarımız döneminde kadınların hak ve hukukları konusunda gerekli çalışmaların yapılması bizleri oldukça memnun etmektedir. Kim veya kimler tarafından olurla olsun kadına şiddet karşısında tavrımızı her zaman almalıyız. Önce insan olmanın getirdiği yükümlülükleri bilirsek, kadına şiddete karşı davranışlarımızda da iyi sonuçlar alırız” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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