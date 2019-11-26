Tut standı büyük beğeni topladı

Adıyaman'ın Tut İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, İstanbul’da gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günlerinde ilçenin çok güzel bir şekilde tanıtıldığını kaydetti.

2124 Kasım tarihleri arasında İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanında gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Tut standının büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Tut Belediyesi ve Tut Kaymakamlığının ortaklaşa açtıkları stantta gelen misafirlere ilçede yetişen yöresel ürünlerden ikram edildiğini belirten Başkan Kılıç, “Dört gün süren tanıtım günlerinde ilçemiz standına olan yoğun ilgi gözlerden kaçmadı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere çok sayıda milletvekili, sivil toplum kuruluşu başkanı, belediye başkanı ve vatandaşlar standımızı ziyaret etti. Kendine özgü olan standımız ziyaretçilerden de tam not aldı.

Ziyaretçilere ilçemize ait yöresel ürünlerden dut kurusu, dut pekmezi, ceviz gibi ürünlerinden tattırarak, ilçemize davet ettik” dedi.

Tut ilçe standı farklı şekil ve tarzıyla ziyaretçilerin dikkatini çekti.

ADIYAMAN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:46

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