Yazarlar, Adıyamanlılarla konferanslarda buluştu

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kitap Günleri’ne katılan yazarlar düzenlenen konferanslarda, Adıyamanlılarla buluştu.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kitap Günleri’ne katılmak üzere Adıyaman’a gelen yazarlardan Prof. Dr. Ahmet Kavas, Turan Kışlakçı ve Ahmet Turgut, düzenlenen konferanslarda Adıyamanlılarla buluştu.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programların ilkinde, Adıyamanlı kitapseverlere ‘Afrika’da Osmanlı İzleri’ konulu konferans veren Afrika Uzmanı ve Çad Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, birbirinden önemli bilgileri davetlilerle paylaştı. Aynı gün akşam saatlerinde yine Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta Adıyamanlılarla bir araya gelen Yazar Turan Kışlakçı, ‘Vatan ve Ortadoğu’ konulu konferansta, Ortadoğu’daki gelişmeler ve Ortadoğu üzerinde oynanan oyunlar hakkında bilgiler verdi.

‘Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri’ne katılan isimlerden olan AraştırmacıYazar Ahmet Turgut ise ‘Kudüs’ konulu konferansla salonu dolduran kalabalıkla bir araya geldi.

Konferans sonunda Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel yazarlara çeşitli hediyeler takdim ederken, davetliler de yazarları Adıyaman’a getirerek kendileriyle buluşmasını sağlayan Adıyaman Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti.

ADIYAMAN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:46

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