Otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandı

ADIYAMAN'da, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü O.Ö. (17), yaralandı.
Kaza, dün akşam Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz O.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, O.Ö. yaralandı. Ö.Ö., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan O.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ADIYAMAN
27 Kasım 2019 Çarşamba
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