İhtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) İhtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımında bulundu.

Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulunan ATSO, bu yılda belirlenen 750 öğrenciye polar mont yardımında bulundu. Çeşitli okullarda belirlenen öğrencilere mont dağıtımı başladı. 23 Nisan İlkokulu’nda temsili olarak düzenlenen dağıtıma ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz katıldı.

Dağıtımda konuşan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu’ya teşekkür etti.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu ise açıklamasında, “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının üst çatısı olan TOBB nezdinde her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kışa yakın dönemde ihtiyacı olan öğrencilere giysi yardımında bulunuyoruz. TOBB eğitime büyük önem veriyor. Bu da onun belirgin bir işaretidir. TOBB’un Adıyaman’da 2 okulu var. ATSO olarak bizde sosyal sorumluluk olarak bunu kendimize görev addediyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bu yardımı ihtiyaç sahibi olan 750 öğrencimize veriyoruz. İnşallah sosyal konularda üzerimize düşeni yapacağız. En hayırlı yatırım insanlara yapılan yatırımdır. Kurumsal olarak yardımlar yapıyoruz, bireysel olarak da yapılması gerekiyor” diye konuştu.

