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İl Özel İdaresinin 2020 bütçesi onaylandı

İHA

Adıyaman İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi 2020 mali Yılı Bütçesini onayladı.

İl Özel İdaresinin 2020 bütçesi onaylandı

Adıyaman İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi 2020 mali Yılı Bütçesini onayladı.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Abdurrahsman Parlak ve komisyon üyeleri tarafından hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programını ve Bütçe tasarısını görüştü.
İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve yardımcıları ile birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda Komisyon Başkanı Abdurrahman Parlak, raporu okudu.
Abdurrahman Parlak, 2020 yılında tahmini gelir bütçesinin 135 milyon TL olduğunu belirterek, giderin de 135 bin TL denk bütçeyle hazırlandığını kaydetti.
Parlak birimlere ve ilçelere göre ayrılan ödenekleri tek tek açıkladı. Meclis üyeleri onayladı.
Dilek ve temenniler bölümünde konuşan İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, il özel idarelerinin sadece yol, su ve alt yapı yapmadığını belirterek, sosyal çalışmalara önem verdiğini dile getirdi.
Sami Işık, “2020 yılı içerisinde Tuz Hanını bitirmeyi düşünüyoruz. Yine Perre Antik Kent ile ilgili çalışmalar yapacağız. Daha önceden Beş pınar vadisini yaptık şuan bitmek üzere, Kahta Çataltepe Mesire Alanını yaptık. Besni Su Gözüne destek verdik. Tut’ta Çanakçı bölgesinde yapılan mesire alanına destek verdik.2020 yılında ise Çelikhan İçmesine destek vereceğiz. Samsat’ta mesire alan9ı yapacağız. Biz özellikle valimiz ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2019 yılının sonunda Türkiye’de 2 il bütüm aldı. Birisi Adıyaman, birisi Batman’dır. 4 Bin ton bütüm desteği, çöp konteynırları desteği, çöp arabaları desteği aldık. Şuanda Türkiye’de sadece Adıyaman’da toplulaştırma yapılıyor. İl Özel İdaresi olarak diğer kurumlardan gelen projelere destek veriyoruz. Geçen yıl milli eğitimin bütün projelerinin çoğu bizim üzerimizden yürüdü. 2020 yılında toplulaştırma işlemi yapacağız Köylerimizde 2020 yılında daha fazla araç ve personel ile ilaçlama yapılacak” dedi,
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, 2020 yılı bütçesine katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, “Adaletli bir bütçe hazırlandı. 20 günlük süre içerisinde güzel bir çalışma performansı sergilendi. Adaletli bir karar verildi diye düşünüyorum. Nerede eksiklik varsa oraya hizmet yapılacak” diye konuştu.

ADIYAMAN

27 Kasım 2019 Çarşamba

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