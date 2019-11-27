Jandarma ekiplerinden huzur uygulaması

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 42 farklı noktada huzur uygulaması yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı 206 jandarma personelinin katılımıyla 42 farklı noktada gerçekleştirdiği uygulamada 3 bin 119 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda bin 106 araçta da incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 11 kişi yakalanırken 14 araç sürücüsüne evrak eksikliğinden 6 bin 742 TL para cezası uyguladı.

ADIYAMAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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