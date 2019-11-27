Berkcanspor şampiyon oldu

Nevşehir Ürgüp’te düzenlenen Kapadokya 2. Jonuir Cup Turnuvası’nda Adıyaman Berkcanspor grubunda şampiyon oldu.
2224 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve 32 takımın katıldığı turnuvada Berkcanspor büyük başarı elde etti. Turnuvada H Grubunda mücadele eden Berkcanspor, oynadığı 3 maçın 2’sinden galip ayrılırken 1’inde ise berabere kaldı.
Gruptan lider çıkan Berkcanspor teknik Direktörü Enver Güneş, kupayı almaktan son derece memnun olduklarını ancak, yetkililerin kendilerine yeterince destek vermediğine dikkat çekti.
ADIYAMAN
27 Kasım 2019 Çarşamba
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