Berkcanspor şampiyon oldu

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Nevşehir Ürgüp’te düzenlenen Kapadokya 2. Jonuir Cup Turnuvası’nda Adıyaman Berkcanspor grubunda şampiyon oldu.

2224 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve 32 takımın katıldığı turnuvada Berkcanspor büyük başarı elde etti. Turnuvada H Grubunda mücadele eden Berkcanspor, oynadığı 3 maçın 2’sinden galip ayrılırken 1’inde ise berabere kaldı.

Gruptan lider çıkan Berkcanspor teknik Direktörü Enver Güneş, kupayı almaktan son derece memnun olduklarını ancak, yetkililerin kendilerine yeterince destek vermediğine dikkat çekti.

ADIYAMAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:12

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YATSI 18:37

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