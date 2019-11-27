Aday öğretmenlerden Başkan Yıldırım’a ziyaret

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde oryantasyon eğitimi alan öğretmenler kurum ziyaretleri kapsamında Gölbaşı Belediyesini ziyaret ederek Başkan İskender Yıldırım ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya gelen aday öğretmenler yerel yönetimlerle alakalı sorularını ileterek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Oryantasyon eğitimi alan öğretmenlerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Öğretmenler geleceğin mimarıdır. Ülkemizin kalkınması Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefine ulaşması ancak öğretmenlerin yetiştireceği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ile mümkündür. Tarihin en eski mesleklerinden biri olan öğretmenlik, sadece insanlığın yaşı ile eşit değil aynı zamanda da en etkili ve tarihin gidişatını etkileyen işlerden biri olmuştur. Genç kuşakların yaşama hazırlanması ile beraber, geleceğin nasıl şekilleneceğini etkileme gücüne sahip olan öğretmenlik, bu nedenlerden dönem göz önünde bulunan ve önemsenen veya önemsenmesi gerektiği düşünülen mesleklerden biri olmuştur. İlçemize atanan öğretmenlerimizi kutluyorum. İlçemiz barışın, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu güzel bir ilçedir. Öğretmenlerimizin ilçemizde güzel hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Genç kardeşlerimde yeni görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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