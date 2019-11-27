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Muhtarlarla istişare toplantısı

İHA

Adıyaman Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarıyla her ay rutin olarak düzenlenen istişare toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Muhtarlarla istişare toplantısı

Adıyaman Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarıyla her ay rutin olarak düzenlenen istişare toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.
Sorunlara nokta atışı çözümler üretilmesini isteyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın talimatıyla, Adıyaman’daki mahalle muhtarlarıyla her ay düzenli olarak bir araya gelip, istişare toplantısı düzenleyen belediye yetkilileri, muhtarlardan mahallelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyerek, sorunları en kısa yoldan çözmeye çalışıyor. Adıyaman Belediyesi yetkilileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen Kasım ayı istişare toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantıya, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Reşit Bilgin, Muhtarlık İşleri Müdiresi Aysun Hallaç, Fen İşleri Müdürü Zeynal Abidin Sağlam, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Şevket Baybatmaz, Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Metin Doğan ve mahalle muhtarları katıldı.
Muhtarlardan mahallelerinin eksikleri hakkında bilgiler alıp, sorunları üzerine görüş alışverişinde bulunan belediye yetkilileri, söz konusu sorunları tek tek not alarak, en kısa sürede çözülmesi için çalışmalara başlanacağını belirtti.
Toplantıya katılan mahalle muhtarları ise bu tür toplantıların önemine vurgu yaparak, her zaman yanlarında gördüklerini söyledikleri Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve toplantıya katılan diğer yöneticilere teşekkür etti.

ADIYAMAN

27 Kasım 2019 Çarşamba

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