Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü

Adıyaman’da yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman Fatih Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi üzerinde bulunan mazgallardan yağmur suyu drenaj kanalına yavru kedi düştü. Yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar kediyi çıkarmak istedi ancak kediyi çıkartamayınca itfaiye ekiplerine bilgi verildi.
İtfaiye ekipleri mazgalları yerinden çıkartarak yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak serbest bıraktı.
ADIYAMAN
27 Kasım 2019 Çarşamba
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