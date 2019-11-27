Polis memuru yerde yatan yaralıyı montuyla ısıttı Hafif ticari araç yayalara çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da bir trafik polisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan ve olay yerinde ambulans bekleyen genç kızın üzerine montunu örterek üşümemesini sağladı. Polis memurunun eli öpülesi davranışı hem yaralı kızı hem de görenlerin yüreklerini ısıttı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zahide B. ile Kevser A.’ya, Ömer H. idaresindeki 02 MA 0462 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Zahide B., ile Kevser A. yaralandı. Yaralılardan Zahide B. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Kevser A. için de ambulans beklendi. Ambulans beklenirken hafif şekilde yağan yağmurdan dolayı üşüyen Kevser A.’nın yanına gelen trafik polisi Murat Demir, üzerinde bulunan polis montunu çıkararak yaralı kızın üzerine örttü. O esnada olay yerinden geçen Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bengü Eken de yaralı kızın başından bir an olsun ayrılmayarak onu uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Her iki polis memurunun yaralıya göstermiş olduğu ilgi, kaza yerindeki vatandaşlarca takdirle karşılandı. Kevser A., daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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