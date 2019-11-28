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Başkan Turanlı, Adıyaman Tanıtım Günlerini değerlendirdi

İHA

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İstanbul Yenikapı´da 5 gün süren Adıyaman Tanım Günleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Turanlı, Adıyaman Tanıtım Günlerini değerlendirdi

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İstanbul Yenikapı´da 5 gün süren Adıyaman Tanım Günleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Basın mensupları ile Kahta Belediyesinde bir araya gelen Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Tanıtım günlerinin yanı sıra kendisinin AK Parti’ye katılım ve ve son günlerde belediyeden çıkarılan işçiler konularında açıklamalar yaptı. İstanbul Yenikapı da 5 gün süren Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliklerinde Kahta Belediyesi olarak stant açtıklarını ve büyük bir ilgi gördüğünü belirten Belediye Başkan Turanlı, Kahta’nın sahip olduğu bütün değerlerini bir bütün halinde tanıtma fırsatı yakaladıkları Adıyaman Tanıtım Günlerini çok iyi değerlendirdiklerini ifade etti. Tanıtım günlerinde yerel basının eksikliğine dikkat çeken Başkan Turanlı, “Adıyaman Tanıtım Günlerinin organizasyonunda konuya tamamen hakim olmadığımızdan dolayı yerel basının eksikliğini orada gördük. Bu da bizim eksikliğimiz. Bu eksikliğimiz bizim için bir tecrübe oldu. Önümüzdeki yıllarda yapılacak bu tür etkinliklere daha profesyonel bir şekilde katılım sağlayacağız inşallah. Bundan dolayı da yerel basınımızdan özür diliyoruz. İstanbul'daki Adıyaman Tanıtım Günlerinin şahsen dolu dolu geçtiğine inanıyorum. Tanıtım günlerinden birkaç gün öncesinden İstanbul'a gidip oradaki 50’ye yakın hemşehri derneklerimizi ziyaret ederek dernek başkanlı ve gönüllüleri ile bir araya geldik. İstanbul’un yeterince Adıyaman’ı tanıdığını biliyoruz. Önemli olan bizim oradaki hemşehrilerimizi ne kadar tanıdığımızdır. Onlar bizleri yeterince tanıyorlar. Bir özeleştiri yapacak olursak çok da fazla tanıdığımızı sanmıyorum. Allah nasip ederse bundan böyle gurbette olan hemşehrilerimizle daha sık bir araya gelmenin gayreti içerisinde olacağız. Kendilerinin bizden bunu beklediklerini yaptığımız görüşmelerimizde müşahede ettik" dedi.
Kahta Kaymakamının ev sahipliğinin takdire şayan olduğunu vurgulayan Başkan Turanlı, “Kaymakamımız Saadettin Doğan, ilçemize yeni atanmasına rağmen çok güzel ev sahipliği yaptı. Buradan sizlerin aracılığı Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Kahta standımız bana göre yetersizdi. Sonraki yıllarda iki stant açmamız gerekecek. Bunlar bizim için hep tecrübe oldu. Tabi eksiklikler oldu olacak. Bu organizasyonlar kolay değil. Ama ifade ettiğimiz gibi Adıyaman'ımız tanıtım noktasında çok iyi tanıtıldı. Katılım arzu edilen seviyenin çok çok yükseğinde oldu. İlçemizin tarihi ve kültürel dokusunu, yöresel ürünlerimizi ve coğrafik güzellikleri ziyaretçilerimizle detaylı olarak paylaştık. Her yönüyle başarılı geçen bir etkinlikten en iyi şekilde faydalanmaya çalıştık. Bu anlamda gerek milletvekillerimiz, gerek STK’larımız gerekse Belediye Başkanlarımız çok güzel bir katılım sergilediler. Şahsım, ilim ve ilçem adına emeği geçen herkese teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Verim alamadıkları işçilerin işine son verildiğini ifade eden Başkan Turanlı, son günlerde belediyeden çıkartılan işçilerin statülerine dikkat çekti.
Başkan Turanlı, “Seçim döneminde miting meydanlarında işçilerimizin yanındayız dedik. Bugün yine açık yüreklilikle çalışan kardeşlerimin yanındayım diyorum. İşçi kıyımı söz konusu değil. Yargıya inanan insanlarız. Kısmen yüksek maaş alıpta asgari ücreti kabul etmeyenler. Ve bunlar alınırken de motor ustası olarak işe alınmışlar. Motor ustası olarak alınan bir arkadaşımın farklı maaş alması doğru mu? Mesai yazabilirsiniz. Ama maaş vermeniz için farklı statüde belgeleri istemeniz lazım. Emin olmanızı isterim biz çalışan arkadaşlarımızın destekçisiyiz ve yanındayız. Bakın 180 kişi çalışıyor. Eğer 10 kişide bir sıkıntı varsa çıkarmışız. Belki çalıştıramadığımız veya çalıştırıp ta verim alamadığımız arkadaşlardır. Biz hepimiz Kahtalıyız ve biri birimizi yakinen tanıyoruz. Makamlar fanidir. Fani olduğumuz bir makamda insanların düşmanlığını kinini almak kimseye bir şey katmaz" diye konuştu

ADIYAMAN

28 Kasım 2019 Perşembe

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