Adıyaman’da kaçak kazı yapanlara gözaltı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Adıyaman’da kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alarak harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri olayda, dedektör, kazma, kürek, çekiç ve keser ele geçirdi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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