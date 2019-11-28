Adıyaman'da 60 günde 25 bin 370 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince son 2 ayda 25 bin 370 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan huzur uygulamaları kapsamında son 2 ayda 25 bin 370 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 4 bin 259 araç ise incelendi. İncelenen araçlardan 110 araca evrak eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 tabanca, 33 adet mermi ise ele geçirildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren 5 iş yerine, mesul müdür bulundurmamaktan 3 iş yerine, çocuk yaşta işçi çalıştıran 2 iş yerine de cezai işlem gerçekleştirildi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

ADIYAMAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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