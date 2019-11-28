Motosiklet yayaya çarptı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Adıyaman’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Kültür Parkı önünde meydana geldi. Mehmet Koç yönetimindeki plakasız motosiklet ilerlerken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Müesser Bilir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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