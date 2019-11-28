Adıyaman'da marketlere gıda denetimi

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan marketlerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ve müdürlük personellerinin yer aldığı denetimlerde, markette yer alan gıdaların son kullanma tarihleri, istenilen soğuklukta ya da sıcaklıkta bulundurulup bulundurulmadığı gibi kontrollerin yanı sıra aynı zamanda ürünlerin faturaları da incelendi.

Denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, “Bakanımız tarafından gıda denetimi seferberliği başlatıldı. Ülke genelinde 2528 Kasım tarihleri arasında farklı sektörlerde bulunmak üzere et, süt ve diğer gıda ürünlerinde denetimler düzenliyoruz. Bugünde marketlerimizi denetliyoruz. Bu denetimler kapsamında numuneler alıp denetimler yapıyoruz. İş yerlerimizi hassas olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Gıda olarak tüketilmesi uygun olmayan malzemelere el koyuyoruz ve yasal işlem başlatıyoruz. 2019 Yılı içerisinde yaklaşık 6 bin 258 tane denetim yapmış bulunmaktayız. Bu denetimlerde 20 iş yerine idari para cezası uygulandı. Yine kurallara uygun hareket etmeyen 4 iş yeri hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.

ADIYAMAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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