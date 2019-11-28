Adıyaman'da marketlere gıda denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman'da marketlere gıda denetimi

İHA

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan marketlerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

Adıyaman'da marketlere gıda denetimi

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan marketlerde gıda denetimi gerçekleştirildi.
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ve müdürlük personellerinin yer aldığı denetimlerde, markette yer alan gıdaların son kullanma tarihleri, istenilen soğuklukta ya da sıcaklıkta bulundurulup bulundurulmadığı gibi kontrollerin yanı sıra aynı zamanda ürünlerin faturaları da incelendi.
Denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, “Bakanımız tarafından gıda denetimi seferberliği başlatıldı. Ülke genelinde 2528 Kasım tarihleri arasında farklı sektörlerde bulunmak üzere et, süt ve diğer gıda ürünlerinde denetimler düzenliyoruz. Bugünde marketlerimizi denetliyoruz. Bu denetimler kapsamında numuneler alıp denetimler yapıyoruz. İş yerlerimizi hassas olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Gıda olarak tüketilmesi uygun olmayan malzemelere el koyuyoruz ve yasal işlem başlatıyoruz. 2019 Yılı içerisinde yaklaşık 6 bin 258 tane denetim yapmış bulunmaktayız. Bu denetimlerde 20 iş yerine idari para cezası uygulandı. Yine kurallara uygun hareket etmeyen 4 iş yeri hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.

ADIYAMAN

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi
Milletvekili Tutdere: “Yerli tütündeki vergiyi kaldırın”
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere: “Yerli tütündeki vergiyi ...
Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye ...
Otobüsün durağı, acil servis
YEREL HABERLER Otobüsün durağı, acil servis
Motosiklet yayaya çarptı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı
Başkan Dağtekin, kitap günlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin, kitap günlerini ziyaret etti
Adıyaman'da 60 günde 25 bin 370 kişinin kimlik kontrolü yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 60 günde 25 bin 370 kişinin kimlik ...
Adıyaman’da kaçak kazı yapanlara gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaçak kazı yapanlara gözaltı
Başkan Turanlı, Adıyaman Tanıtım Günlerini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Turanlı, Adıyaman Tanıtım Günlerini ...
Gençlik ve spor platformu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gençlik ve spor platformu toplantısı yapıldı
Vali Pekmez, il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Pekmez, il genel meclis üyeleriyle bir araya ...
Polis memuru yerde yatan yaralıyı montuyla ısıttı Hafif ticari araç yayalara çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Polis memuru yerde yatan yaralıyı montuyla ...
Nemrut Dağı’na ilk kar düştü
YEREL HABERLER Nemrut Dağı’na ilk kar düştü
Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü
YEREL HABERLER Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü
Muhtarlarla istişare toplantısı
YEREL HABERLER Muhtarlarla istişare toplantısı
Altınşehir Mahallesi’nin altyapısı baştan sona yenileniyor
YEREL HABERLER Altınşehir Mahallesi’nin altyapısı baştan sona ...
Çelikhan’a yılın ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Çelikhan’a yılın ilk karı yağdı
Başkan Yardımcısı Kaçar’dan, Kılınç’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Kaçar’dan, Kılınç’a ziyaret
Yunus Emre Mahallesi’nde asfalt çalışması
YEREL HABERLER Yunus Emre Mahallesi’nde asfalt çalışması
Aday öğretmenlerden Başkan Yıldırım’a ziyaret
YEREL HABERLER Aday öğretmenlerden Başkan Yıldırım’a ziyaret
Berkcanspor şampiyon oldu
YEREL HABERLER Berkcanspor şampiyon oldu
Başkan Dağtekin: “İlimizin gelecek vizyonunu değerlendirdik”
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin: “İlimizin gelecek vizyonunu ...
Jandarma ekiplerinden huzur uygulaması
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden huzur uygulaması
İl Özel İdaresinin 2020 bütçesi onaylandı
YEREL HABERLER İl Özel İdaresinin 2020 bütçesi onaylandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X