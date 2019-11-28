Rektör Turgut hastaları ziyaret etti

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman EğitimAraştırma Hastanesi Palyatif, Dahiliye ve KBB servislerinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Yoğun mesaisinden fırsat buldukça hastaları ziyaret eden Rektör Turgut, hasta vatandaşların durumlarıyla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Hasta ziyaretinde konuşan Turgut, “Yıllardır hekimlik gibi kutsal bir görevi büyük bir aşk ve heyecanla yapıyorum. Hasta vatandaşlarımızın hayır duasını almak, onlara devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek adına fırsat buldukça hastalarımızı ziyaret ediyorum. Böylelikle hastanemizdeki hizmeti ve çalışmaları da yakından takip etme imkanı da buluyorum. Ben her şeyden evvel bir hekimim ve hastalarımızın, vatandaşlarımızın her zaman yanındayım, bu vesile ile tüm hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.