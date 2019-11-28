Çatom ve İşkur’dan sıfır atık projesine destek

Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) tarafından ‘Sıfır Atık Projesi’ne katkı amacıyla çevreyi ve doğayı koruma amacıyla bez alışveriş çantası yapılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Sıfır Atık Eylem Planı kapsamında da yer alan ve İşkur’un finanse ettiği Sıfır Atık Projesi kapsamında ÇATOM kursiyerleri tarafından atık kumaşlardan bez alışveriş çantası üretimi gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil fabrikalarından temin edilen kumaşlardan yapılan bez çantalar proje kapsamında vatandaşlara dağıtılacak. Üretilen çantalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ADIYAMAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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