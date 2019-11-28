Mehmet Akif Mahallesi’nde kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Mehmet Akif Mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Akif Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, “Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmaları Mehmet Akif Mahallesi’nde de gerçekleştiriyoruz. Mahallenin bazı sokaklarında devam eden kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.

ADIYAMAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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