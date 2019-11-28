Adıyaman Belediyesi’nden camilere ve cem evine destek

Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki camilerin ve cem evinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Adıyaman’da bulunan cami, kilise ve cem evi gibi yerlere verdiği desteklerle takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, son olarak Yeni Mahalle’deki Cem Evinin, Abdulmusa Caddesi’ndeki Mahmut Eyüp Camisi’nin ve İmamağa Mahallesi’ndeki Temeltut Cami’sinin ihtiyaçlarını karşıladı. Konu ile ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle’de bulunan Cem Evinin teras katına su yalıtımı yapıldığını, Abdulmusa Caddesi’nde bulunan Mahmut Eyüp Camisi’nin tehlike arz eden minaresinin yıkıldığını ve İmamağa Mahallesi’nde bulunan Temeltut Cami’sinin abdesthane ihtiyacının karşılanması için inşaat çalışmalarına başlandığını dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti söyleyen vatandaşlar ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.

ADIYAMAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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