Adıyaman’da kaçak içki ve silah ele getirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda silah, içki ve sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.Ç. isimli şahsın Adıyaman’da ki iş yeri ve ikamet adresinde arama yaptı.

Yapılan aramada 4 adet pompalı tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 61 adet kaçak içki ve 248 paket kaçak sigara ele geçirildi.

M.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

ADIYAMAN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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