Beşpınar’da 4. etap çalışmalar devam ediyor

Adıyaman’da yapımı devam eden Beşpınar Mesire Alanı’nda ki 4. Etap çalışmaları sürüyor.

Adıyaman’da vatandaşların aileleriyle birlikte yeşil alanların içerisinde hem piknik yapabilecekleri hem de kentin boğucu ve yorucu atmosferinden uzaklaşma imkanı bulmak amacıyla bin 300 dönümlük bir alan üzerine uygulanan ve etap etap hizmete sunulan Beşpınar Projesinde 4. etap çalışmalar devam ediyor.

Vali Aykut Pekmez, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve özel idare teknik elemanları ile birlikte Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresinin sosyal yatırımları kapsamında projelendirilen Beşpınar Vadisinin 4. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

146 dönümlük bir alan üzerine uygulanan 4. etap çalışmalarının 2020 yılının Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor. Proje içerisindeki sosyal alanların bir an önce hizmete sunulması amacıyla alt ve üst yapı ile arazi temizleme çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere Beşpınar Vadisine giden Vali Aykut Pekmez, 4. etap çalışmaları seri bir şekilde devam eden projede gelinen nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Beşpınar 4. etap çalışmalarının da tamamlanıp hizmete sunulmasıyla birlikte Adıyamanlı vatandaşlarımız aileleriyle birlikte yeşil alanların içerisinde hem piknik yapabilecek hem de kentin boğucu ve yorucu atmosferinden uzaklaşma imkânı bulacak.

Vali Aykut Pekmez, Beşpınar 4. Etabının bir an önce hayata geçirilmesi noktasında ilgili firmaya çalışmaların daha da hızlandırılması talimatını verdi.

Vali Aykut Pekmez, daha sonra etap etap tamamlanarak hizmete sunulan Beşpınar Projesinin diğer alanlarını gezerek incelemelerini sürdürdü.

ADIYAMAN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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