Milletvekili Tutdere’den duble yol açıklaması

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, BeşyolKızılin ve Üçgöz yolunu meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere, “Duble yollarla övünen iktidara ve ilgili bakanlığa buradan çağrıda bulunuyorum, Besnili hemşerilerim için tehlike arz eden BeşyolKızılin ve Üçgöz yolunu ne zaman yapacaksınız ve Besnili hemşehrilerimize verdiğiniz sözleri ne zaman tutacaksınız.

Besni ilçemizin Aşağıyazı olarak bilinen bölgesinde yaşayan binlerce Besnili hemşerilerimin ilçe merkezine gidiş gelişlerinde kullanmak zorunda kaldıkları KızılinBeşyolÜçgöz kara yolu mevcut haliyle araç ve trafik yoğunluğuna cevap verememektedir. Keskin virajları ve darlığı nedeniyle talebi karşılayamayan yolun yoğunluğuna bir de yol kenarındaki köylerden kalkan öğrenci servislerinin yoğunluğu eklenince tehlikenin boyutu artmaktadır. Sık sık yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği bu yolda en son geçen ay meydana gelen trafik kazasında 8 hemşerimiz yaralanmıştır. Duble yollarla övünen iktidara ve ilgili Bakanlığa buradan çağrıda bulunuyorum. Besnili hemşerilerim için tehlike arz eden BeşyolKızılin ve Üçgöz yolunu ne zaman yapacaksınız ve Besnili hemşerilerimize verdiğiniz sözleri ne zaman tutacaksınız?” diye konuştu.

ADIYAMAN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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