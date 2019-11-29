Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf K., idaresindeki 27 C 0497 plakalı otomobil ile Erhan E., idaresindeki 24 AG 210 plakalı kamyon, Göçeri köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Yusuf K., Erhan E. ve araçlarda bulunan Nisa Nur K., Mira K., Vediha K., Ayşegül K. ve Elif T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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