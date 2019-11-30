Adıyaman’da çeşitli kuruluşlar tarafından “Adıyaman’ın Geleceğinde Tarım ve Gıda” paneli düzenlendi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve Tarım ve Orman İl müdürlüğü tarafından düzenlenen panel ATSO konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynal Tümsavaş, tarım, üretim ve paylaşma konusunda Türkiye’de önemli problemler olduğuna vurgu yaptı.

Üretimin ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını belirten Tümsavaş, “Dünyadaki 8 milyarlık nüfusun yüzde 10’u açlıkla mücadele ediyor. Bu insanlar, genellikle emperyalist güçlerin baskı altında tuttuğu ülkelerde yaşayan insanlar. Üretimin yeterli olduğu dönemlerde de açlıkla mücadele eden insanları görmek, tarım ürünlerinin dengeli bir şekilde paylaşılmadığını göstermektedir. Var olan sorunun çözümü, akıllı ve gerçek verilere dayalı bilimsel yaklaşımlarla sağlanabilir” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen etkinliğin ardından elde edilecek olan verilerin hayati önem taşıdığını belirterek, “Adıyaman’da yıllardan bu yana mücadelesini sürdürdüğümüz bir konu üzerine birbirinden önemli dört kurumun paydaş olarak elini taşın altına koyması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu organizasyonun önemli sonuçlar çıkaracağını düşünüyorum. Tarım ve üretim anlamında önemli bir ivme kazanmış, çıtasını yükselten bir Adıyaman için çok güzel işler başaracağımızdan hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu ise, Türkiye’de üreten toplum modelinden ürettiğinden fazla tüketen toplum modeline geçildiğini dile getirerek, insanların, çalışmak yerine devlet tarafından verilen cüzi rakam ve yardımlarla geçinmeyi tercih ettiğinin altını çizdi.

Uslu, “Üzülerek söylüyorum ki Türkiye tüketici bir toplum haline gelmiştir. İnsanlar çalışmak yerine devletin verdiği işsizlik maaşı gibi yardımlarla geçinmeye çalışıyor. Tembel bir toplum olduk. Bir Ankara, bir Konya ile neredeyse aynı yüzölçümüne sahip olan Hollanda’da envai türlü tarım ürünü yetiştiriliyor. İnsanların refah seviyeleri en üst düzeyde. Artık bunları örnek almalıyız. Üretmeliyiz, çalışmalıyız” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise konuşmasında, Adıyaman’ın geleceğinde tarımın hayati önem taşıdığına vurgu yaparken, doğru tarım uygulamalarıyla önemli neticeler elde edilebileceğini söyledi.

Adıyaman Üniversitesinin tarım alanında önemli hamleler yapacağını da sözlerine ekleyen Turgut, gerçekleştirilebilmesi halinde Adıyaman’a fayda sağlayabilecek projelerden bahsetti.

Turgut, “Üniversitemiz ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesi için her türlü projede var olmaya devam edecektir. Biz, Üniversite olarak tüm sektörlere eşit mesafedeyiz, ancak tarıma ayrı bir önem veriyoruz. Adıyaman bir tarım şehridir. Kuzeyde bakir su kaynaklarımız mevcuttur, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım yapılabilecek çok fazla alanımız var. Üniversite olarak şehirle entegre olmuş ve bulunduğu coğrafyaya bilimsel ve kültürel katkı sunmaya çalışan bir anlayışa sahibiz. İlimizin kalkınmasına katkı sunmak için tüm sektörel toplantılarda yerimizi alacağız. Amacımız, bilimsel çalışmaların sonucunda kalkınmaya her yönüyle katkı sunmaktır. Gerçekleştirilen toplantılarda önemli kararlar ve fikirler çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi TRC 1 bölgesinde tarımsal gelir ve istihdamın arttırılması amacıyla modern fidan ve fide merkezinin kurulmasıdır. Yine ilçe bazlı organik tarım üretimi ve organik tarım ürünlerinde markalaşmaya gidilmesi gerekmektedir. Adıyaman’ın bademi var, ama bademi işlemeliyiz. Bademden birçok ürün elde edilebilir. Bademli gıdalar üretilebilir veya bademi kozmetik alanında kullanabiliriz. Bir diğer önemli konu da nitelikli iş gücüdür. Tarımsal nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, tarımsal hizmetlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulmuş. Burada Fitoklinik Laboratuvarı bile kurulmuş. Fakültenin üç akademik görevlisi varken, bu sayıyı 12’ye çıkardık. Şu anda Fakültemizde 1 profesör, 3 doçent ve 8 doktor öğretim üyesi var. Zamanla bu sayı artacaktır. Rektörlük görevine atandıktan sadece dört gün sonra, Hasancık bölgesinde Üniversitemize ait 122 dönümlük arazinin bir kısmında deneme üretimi olarak tıbbi ve aromatik bitkilerden olan Stevia (Şeker Otu) ve Lavanta bitkilerini ektik. Elde ettiğimiz Stevia bitkisini de İstanbul’daki tanıtım günlerinde tanıttık. Bunun ticarileşmesi gerekiyor. Üretimini artırmak ve bir iki yıl içerisinde Tarım Bakanlığımızın da katkılarıyla ürünü işleyip, çoğaltmayı düşünüyoruz. Böylece tütüne alternatif olmasa bile Stevia bitkisinin bölgemiz için önemli bir ürün haline geleceğini düşünüyorum. Yine ihracat pazarlarının izlenmesi çok önemlidir, tarımsal nitelikli iş gücü gereklidir. Bunun yanı sıra bölgemizde arıcılık yapabilir, sporcu gıdaları ve tıbbi gıdalar yetiştirilebiliriz” dedi.

Panelde konuşan Adıyaman belediye başkanı Süleyman Kılınç ise, tarım alanında teorik bilginin yanı sıra pratiğe de önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Kılınç, “Tarım Adıyaman İçin çok önemli bir husus. Tarım, insanımızın önemli geçim kaynaklarından biri. Tarımda ve üretimde devamlılığın esas olduğu su götürmez bir gerçek. Üretimin devamlılığı anlamında bugün burada dört önemli kurumun bir araya gelmesiyle birlikte güzel kararlar alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Panelin bilimsel oturum kısmında, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından “TRC 1 Bölgesinde Tarımsal Kalkınmanın Yeri ve Önemi”, Dr. Nevzat Birişik tarafından “Adıyaman’ın Geleceğinde Tarım ve Gıda, Stratejiler ve Öneriler”, Dr. Ayşe Ceren Bayram tarafından “Adıyaman’da Organik Tarımın Geçmişi: ARGE ve Üretim”, Dr. Ramazan Aslan tarafından “Adıyaman’da Tarım Sektörünün Sosyal ve Ekonomik Eğilimi”, Dr. Ela Tohumcu tarafından “Adıyaman’da Organik Tarım Eğilimi”, Adil Alan tarafından ise “Ulusal Tarım Şurası ve Adıyaman’ın Katkısı” konularında sunumlar yapıldı.

Panelin ardından panelistlere teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı.

ADIYAMAN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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