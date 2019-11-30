Maraşlı ve Sırma, Adıyamanlı okuyucularıyla buluştu

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kitap Günleri’ne katılan yazarlardan Sema Maraşlı ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma düzenlenen konferanslarda, Adıyamanlı okuyucularıyla buluştu.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kitap Günleri’ne katılmak üzere Adıyaman’a gelen usta yazarlardan EğitimciYazar Sema Maraşlı ve AraştırmacıYazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, düzenlenen konferanslarda Adıyamanlılarla buluştu.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programların ilkinde okurlarıyla bir araya gelen EğitimciYazar Sema Maraşlı, ‘Ailede İletişimin İncelikleri’ konulu konferans verdi.

Akşam programında ise AraştırmacıYazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Adıyamanlılarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda ‘Müslümanlar Neden Bu Halde?’ konulu konferans veren Prof. Dr. Sırma, konferans sonunda katılımcılardan büyük alkış aldı.

ADIYAMAN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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