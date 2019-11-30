İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yağmur sürprizi Terör ve uyuşturucu ile ilgili bilgiler veren Süleyman Soylu, yağmur değerlendirmesi ile güldürdü

Adıyaman’da yapılan Özel Harekat ve Çevik Kuvvet yeni hizmet binasının açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dinmeyen yağış ile ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu, "Ben konuştukca bereket yağıyor da yağıyor. Zamanında yetişti bereket" dedi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni’ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başlayan sağanak yağışın altında konuşmasını yaptı. Uyuşturucu ve terörle yapılan mücadele ile ilgili bölge halkına bilgiler veren Soylu, kentte başlayan yağmurun dinmemesi üzerine ise yaptığı değerlendirme alandakileri güldürdü. Konuşması esnasında hızlanan yağmur nedeniyle Soylu, "Ben konuştukca bereket yağıyor da yağıyor ha. Hakkaten öyle. Şuanda tam yağmur ayı. Hatta biraz gecikti. 2025 günlük sapma da oldu ama zamanında yetişti bereket" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ise yeni hizmet binası yapılan dualarla hizmete açıldı.

ADIYAMAN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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