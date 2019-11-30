Bakan Soylu deprem konutlarını inceledi “Yarım kalan konutlar için şimdi gaza basma zamanı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan deprem sonrası ilçeye yapılan deprem konutlarını inceledi.

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde 5.7 ve 24 Nisan 2018 tarihinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrasında ilçede ilk etapta 403 konut inşa edildi. İlçede 53’ü tek katlı, 350’si iki katlı olmak üzere 403 konut yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsat ilçesini ziyaret ederek evlerine yerleşen vatandaşlara misafir oldu. Konutlara yerleşen vatandaşların evlerine misafir olan ve çaylarını içen Bakan Soylu, evlerden memnun olup olmadıklarını sordu.

Bakan Soylu, eksik kalan diğer evler için biran öce başlanılacağını belirterek, “Merak etmeyin yarım kalan yerler ile ilgili çalışmalara başlıyoruz. Dün akşam Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile görüştüm. Şimdi gaza basma zamanı” dedi.

Çocuklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Soylu, bol bol öz çekim yaptı.

Samsat ilçe merkezinden ayrılan ve Samsat ilçe sınırları içerisinde bulunun Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin türbesini ziyaret eden Bakan Soylu burada dua etti.

ADIYAMAN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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