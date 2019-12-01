Adıyaman’da sis etkili oldu

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Adıyaman’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü.

Adıyaman sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Adıyaman merkezde yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Araç sürücüleri görüş mesafesinin düşmesiyle zaman zaman güçlük çekti.

Sis olumsuz koşulların yanında, kent genelini tamamen etkisi altına alarak ilginç ve güzel görüntülerin ortaya çıkmasına da neden oldu.

ADIYAMAN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:36

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