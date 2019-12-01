Yeşim Pekmez’den Samsat’taki şehit ailelerine ziyaret

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman’ın Samsat ilçesine giden Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, Samsat’taki şehit ailelerini ziyaret programı kapsamında, ilk olarak 2016 yılında Mardin’in Derik ilçesinde askeri aracın geçişi esnasında PKK bölücü terör örgütü mensuplarının yola döşedikleri el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal’ın ailesini ziyaret etti.

Buradaki ziyaretin ardından Yeşim Pekmez, 1993 yılında Mersin’in Akdeniz ilçesinde akşam eve dönüş esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Osman Demirelli’nin ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Yeşim Pekmez, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal ve Şehit Osman Demirelli’nin ailesine yakın ilgi göstererek aile bireyleriyle bir süre sohbet edip, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna şehadete erişen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.

ADIYAMAN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:50

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