Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan M.M. idaresindeki 02 BA 390 plakalı otomobil ile Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Ö.Ü. idaresindeki 02 HC 758 plakalı otomobil, Börgenek köyü yakınlarında kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile otomobillerde bulunan Mehmet Ali Köse, Necmettin Ünsal, Yunus Ünsal, Yusuf Ünsal ve Mahmut Ünsal yaralanmış ve yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yunus Ünsal (23), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:21

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AKŞAM 17:16

YATSI 18:36

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