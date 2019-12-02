Engelli çocuklardan Vali Aykut Pekmez’e ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Umut Çocuk Evinde kalan engelli çocuklar yarın kutlanacak olan “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’le birlikte gelen engelli çocukları karşılayan ve her biriyle tek tek ilgilenerek çocuklara yakın ilgi gösterip bir çanta içerisinde çeşitli hediyeler veren Vali Aykut Pekmez, çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gerçekleşen ziyarette Besni Boncuk Köyünde ikamet eden 10 yaşındaki engelli Muhammed Emin Durmuş, kara kalem çalışmasıyla çizdiği Vali Aykut Pekmez’in portresini kendisine takdim etti.

Vali Aykut Pekmez, küçük Muhammed Emin’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Engelli çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Vali Aykut Pekmez, “Devletimiz bugüne kadar sosyal, kültürel ve toplumsal yaşamı engellilerimiz için kolaylaştırma konusunda ciddi çalışmalar hayata geçirdi. Engelli çocuklarımız toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Engelli çocuklarımızın sosyalkültürel ve daha çok sosyal yaşamın içinde olmaları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz her türlü imkanı sunmaktadır. Bu vesileyle, tüm engellilerimizin “3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, çocuklarımıza sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.