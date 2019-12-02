Park halindeki iş makinesi yandı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesi duble yol yapımında çalışan park halindeki iş makinesi, bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Menzil yolu duble yol çalışmasında faaliyet gösteren iş makinesi park olduğu esnada bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen yangın sonrasında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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