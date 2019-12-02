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CHP milletvekilleri parti üyeleriyle bir araya geldi

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti Adıyaman'da siyasi yol haritası belirlemek için geldikleri Adıyaman'da, parti üyeleriyle bir araya geldi.

CHP milletvekilleri parti üyeleriyle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti Adıyaman’da siyasi yol haritası belirlemek için geldikleri Adıyaman’da, parti üyeleriyle bir araya geldi.
CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ile Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da, yapacakları bir takım ziyaretler öncesinde parti üyeleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
CHP Adıyaman İl Başkanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, milletvekillerini Adıyaman’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, gerçekleştirilen toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.
CHP’nin iktidarlığının yakın olduğunu söyleyen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “31 Mart seçimlerinden sonra parti olarak genel başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ve dünya kamuoyunun ilgisini çekmiş durumdayız. Bizler Adıyaman’ın bütün sorunlarını her gün meclise taşıyoruz. Adıyaman’ın sorunları, sizlerin sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görüyoruz ve çözümü için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Daha sonra konuşan İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise, “Türkiye küçülüyor, Türkiye'nin ekonomisi her geçen gün, her geçen yıl küçülüyor. 2013 Yılı milli gelirimiz 950 milyar dolarken bugün milli gelirimiz 749 milyar dolardır. AK Partinin milletvekilleri, bakanları sürekli 2002’de şöyleydik şuan şöyleyiz diyorlar ama ben geçmişten değil 2013 yılı ile bugünden bahsediyorum. Bu ne demek artık gitikçe üretimden kopuyoruz demek. Türkiye’nin 40 milyon dönüme yakın tarım arazisi üretimden kopuk durumda. Üretim yapılmıyor. Çiftçiler ürünlerinin karşılığını pazarlamada alamadığı için, ürünlerine yaptıkları masrafların bedelini dahi karşılayamadığı için üretimden kopuyor. 161 Milyar çiftçinin borcu var. 116 Milyar bankalara borcu var. Tarıma bu yıl verilen destekleme miktarı yaklaşık 22 milyar lira, çiftçinin bankalara olan borcu 116 milyar lira. Aradaki fark sizler düşünün” şeklinde konuştu.
Daha sonra konuşan Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “ Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla , tüm belediyeleriyle ulusalda da en geç 2023’te iktidarda olacak. Bizler bunun çalışmasını yapıyoruz. Milletvekillerimiz Türkiye’yi karış karış dolaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği gün Türkiye'nin 18 yıllık birikmiş sorunlarını tek tek çözebilecek bir parti. Bizler sadece iktidara gelmek için değil, AKP’yi Türkiye’den göndermek için değil, halkımıza hizmet etmek için var olacağız. Bugüne kadar halkımıza Adıyaman’ımıza kimler hizmet ettiyse Allah kendisinden razı olsun ama yapacak daha çok şeyler var. Adıyaman’da, su çıkıyor ama sizler tarlalarınızı kullanamıyorsunuz. Su başka illere gidiyor. Adıyaman’da çıkan suyu Adıyaman tarlalarıyla buluşturduğumuz zaman ekonomik sorunların hepsini çözmüş olacağız. Adıyaman’ın en büyük sorunu tütün. Bu güzelim şehirde bin bir zahmetle tütün üretiliyor fakat pazara götürülemiyor. Tütün üretmek serbest fakat satmak yasak, cezaları diz boyu. Türkiye’nin bu şekilde bir çok sorunu var ve bizlerde bu sorunları çözmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Son olarak konuşan CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Vatandaşın gönlünde AKP var gidip oy veriyor, vatandaşın gönlünde CHP var gidip oy veriyor ama neye göre oy vermeli. Vatandaş gidip oy verirken, hükumetin bir önceki döneminde ülkenin problemleri, yaşadığı çevrenin problemleri ve kendi problemlerine bakarak oy vermeli değil mi? Şuan diyoruz ya Adıyaman’ın problemleri çözülmüyor, tütün problemi var, GAP problemi var. Peki niye çözsünler ki problemini, Adıyaman’da zaten yığınla oy alıyorlar. Hiçbir problemi çözülmeyen Adıyamanlı gidip oyunu veriyor. Türkiye'nin bir çok ilinde bu şekilde, onun için de Türkiye’nin sorunları çözülmüyor, üzerine yenileri ekleniyor. Diyorlar ki sağlığı çözdük, emekliler daha önceden hastaneye gittiklerinde bir reçete yazdırdıklarında eczaneye gidip yüzde 10 ödeme yapıyorlardı. Sadece bir kalem ödüyorlardı, şimdi 13 ayrı kalemde para ödüyorsunuz. Allah korusun nine ile dede aynı anda hastalanıp bir ay hastaneye gitseler maaşları yetmez üstüne borçlu çıkarlar. İngiltere'nin terk ettiği başlarına büyük işler açtığı şehir hastaneleri sitemini Türkiye’de 30 adet yapmayı planladılar. 9 Tanesi bitti 10 tanesi devam ediyor, pes ettiler geriye kalanları biz yapacağız diyorlar. 25 Yıllık sözleşmeleri var ama bu sözleşmeleri göremiyoruz ama yaptığımız hesaplarda 142 Milyar dolar 25 sene sonra bu hastaneler için ödeyeceğimiz para. Bu parayla yaklaşık bin 200 yataklı 800900 adet hastane yapılabiliyor. Bu nasıl bir sağlık çözümü. Eskiden sıra bekleniyordu diyorlar, şimdi beklenmiyor mu, Şimdi randevulu sistem getirdik diyorsunuz ama randevu alamıyorsunuz” diye konuştu.

ADIYAMAN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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