Adıyaman’da uyuşturucu hap ele geçirildi

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 199 adet ecstasy hap ve 8 gram kokain maddesi ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde M.A.A. isimli şahıstan 1 paket halinde 199 adet ecstasy hap ve 8 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınmasının ardından emniyetteki ifadelerinin altından adli makamlara sevk edildi.

ADIYAMAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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