Adıyaman’da uyuşturucu hap ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 199 adet ecstasy hap ve 8 gram kokain maddesi ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde M.A.A. isimli şahıstan 1 paket halinde 199 adet ecstasy hap ve 8 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs gözaltına alınmasının ardından emniyetteki ifadelerinin altından adli makamlara sevk edildi.
ADIYAMAN
02 Aralık 2019 Pazartesi
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