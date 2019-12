Protokol eşlerinden şehit ailelerine ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, şehadet mertebesine erişen Besni’deki şehitlerin ailelerini ziyaret etti.

Her fırsatta şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek yalnız bırakmayan Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez’e şehit ailelerini ziyarette Vali Yardımcısı Ayhan Akpay’ın eşi Senem Akpay, Vali Yardımcısı Bedir Deveci’nin eşi Sonnur Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in eşi Şule Ergüder, Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan’ın eşi Nebahat Doğan, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’ın Büşra Yıldız, Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’in eşi Zülal Kızılgüneş ve Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu’nun eşi Fatma Esra İmamoğlu eşlik etti.

Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, ziyaret programı kapsamında ilk olarak 1998 yılında Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde vatani görevini ifa ederken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Er Mehmet Yıldırım’ın ailesini ziyaret etti.

Buradaki ziyaretin ardından Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli iken 7 Mayıs 2010 tarihinde Dağlıca Oromar Tepe bölgesinde PKK bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehadete erişen Piyade Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu’nun ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette şehit aileleriyle sohbet ederek yakın ilgi gösteren Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, şehitlerin geride bıraktıkları en kıymetli emanetleri olan ailelerini her fırsatta ziyaret etmekten ve onların yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Her fırsatta şehit ailelerini ve kahraman gazileri evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Yeşim Pekmez, “Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazilerimizin anne, baba, eş ve çocukları baş tacımızdır. Aziz vatanımızın birliği ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve onları rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Besni’deki şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

ADIYAMAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.