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Çelik’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

İHA

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Çelik’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Fehmi Çelik yayımladığı mesajında, engellilerin sadece 3 Aralık’larda değil, her gün hatırlanması ve şartlarının iyileştirilmesi gereken toplumumuzun önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.
Çelik, “Engellilik insan olma halinin bir parçasıdır. Herkes yaşamının belli bir noktasında geçici veya kalıcı olarak zayıf düşecek ve uzun yıllar yaşayan insanlar işlevlerini yerine getirme konusunda artan zorluklarla karşılaşacaktır.
Bizim stratejimiz engelli insanların refahını geliştirmek için, kapsamlı ve uzun erimli hedefleri ortaya koyarak, bünyesinde hem kaynaştırma uygulanacak politika ve program alanlarını hem de engelli insanlar için özel hizmetleri barındırmaktadır.
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu kendine vazife edinen devletimiz engelli vatandaşlarımıza tüm imkanlarını seferber etmiş ve etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi, topluma daha iyi adapte olmaları için yapılan çalışmalarla engeller bir bir aşılmış ve bu vatandaşlarımız hak ettikleri hizmetlere nihayet ulaşmışlardır.
Evde Bakım Hizmeti, Engelli aylığı, Erişilebilirlik İşlemleri, Kamuda ve Özel Sektörde İstihdam hizmetleri, Rehabilitasyon Merkezleri ve Umut evleri, Bakanlığımızın önde gelen hizmetlerini oluşturmaktadır.
Bakanlığımız bu güne kadar evde bakım hizmeti kapsamında ülke genelinde 2018 yılı itibarı ile 513 bin 276 kişiye, ilimizde ise yaklaşık 7 bin kişiye hizmet vermektedir. Engelli aylığı alan kişi sayı 2019 yılı itibarı ile 629 bin 551 kişiye ulaşmıştır. ‘Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.’ Hadisi şerifini dikkate alan bir Müslüman olarak 3 Aralık Dünya engelliler gününü kutluyor, hayatı paylaşmak için engel olmadığını belirtmek istiyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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