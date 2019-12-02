Başkan Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi’nde devam eden farklı seviyeli köprülü kavşak inşaat alanında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın temel sorunlarını ortadan kaldırmak için gayretle çalışan Adıyaman Belediyesi’nin, faklı seviyeli köprülü kavşak (battıçıktı) çalışmalarının devam ettiği Altınşehir Mahallesi’ndeki inşaat alanında gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Sürdürülen çalışmalardan dolayı sıkıntı yaşayan mahalle sakinlerinin mağduriyetlerinin minimuma indirilmesi için gece gündüz demeden çalışan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri müdürlüğü (ASKİM) ekipleriyle bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, gayretle çalışan işçilere kolaylıklar dileyip, ASKİM Müdürü Şevket Baybatmaz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, faklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen 500’lük PE100 içme suyu ana hat borularının döşeme çalışmasının en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

ADIYAMAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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